還有這種書名！韓國瑜新書放在這本書旁邊 網：毫無違和

2019-03-30 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1月出版新書《跟著月亮走》後，不少網友在書店惡搞，將各種書名特別的書籍放在這本書旁邊調侃；近日有粉專分享，看到有人將一本《為什麼他說謊卻毫無罪惡感》放在《跟著月亮走》旁邊，讓網友看了留言表示，「毫無違和」。

粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」今天分享了一張照片，只見照片中，韓國瑜的新書《跟著月亮走》，旁邊疑似被民眾放置了書名為《為什麼他說謊卻毫無罪惡感》的書籍，讓網友笑歪；也有網友陸續PO出自己在書店看到《跟著月亮走》旁邊放置的書籍，包括《紅色滲透》、《低端人口》、《卑賤的中國人》、《那就大家一起死》、《民主國家如何死亡》等等。

對此，網友也紛紛留言說，「兩本一起打包帶走不用錢」、「毫無偽合（違和）感，真的」、「時間可以讓無能無所遁形，更可以讓人慢慢清醒」、「中肯」、「2本一起買還有打折！！」、「這是無言的抗議啊」、「大家都好壞」、「好療癒」。

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