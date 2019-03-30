賴清德選到底 知情人士：尚無法說服他蔡賴配可當選

2019-03-30 16:13

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選，前行政院長賴清德挑戰蔡英文總統尋求連任，民進黨5人協調小組包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊等人昨天集體與賴清德深談，據悉，面對5人小組釋出蔡賴合作可能性，賴清德表達他的堅定參選，堅持走完初選進行君子之爭。5人小組的協調尚未有明確進展。

賴清德昨天在新書發表會受訪時已表明，他登記參加民進黨總統初選，是盼爭取人民的支持，接棒承擔責任，目前並不考慮其他事情，包括外界關切的蔡賴配。

一位民進黨黨內知情人士說，目前尚無法說服賴清德，蔡賴配可贏得明年的大選，且歷來總統大選，副手加分的效果非常有限。具使命感的賴清德，擔心民進黨在明年會輸掉總統大選，為回應支持者的期待，決定參選總統，承擔責任。

蘇貞昌今天受訪表示，昨天與賴清德見面深談，協調不是要逼誰退出，或一定要誰擔任什麼位置，協調是讓現任總統與想當總統的人各自展現最好的智慧和最好的用心，找出最好的方法，符合支持者最好的期待，他希望有最好的結果。

蘇貞昌認為，初選要展現彼此智慧，一起找出讓民進黨能繼續貢獻台灣的方法，對於初選協調的事，會再努力。

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