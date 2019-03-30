王金平、韓國瑜王不見王?王金平打太極說了......

2019-03-30 12:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕立法院長王金平今南下高雄，參加鳳山仙公廟活動，市長韓國瑜原本要參加擔任主祭官，最後卻決定不來，引發外界想像空間，兩人是否有心結？王金平今打太極回應，韓國瑜的行程他怎麼會知道？笑撇不合傳聞。

鳳山仙公廟今舉辦2019年兩岸文昌文化季交流活動，前立法院長王金平今南下高雄，高雄市長韓國瑜原本要參加，擔任活動主祭官，直到最後卻決定不來，兩人關係引發外界想像。

媒體今詢問王金平是否與韓國瑜兩人之間有心結？他反問記者誰不來？記者回答是韓國瑜，王金平微笑打太極，韓國瑜的行程，他怎麼會知道？他真的不知道。

鳳山仙公廟董事長何秉昌緩頰表示，市長韓國瑜說行程許可的話，他一定會來參加，但因近來剛歸國，他的行程比較滿，一些行程走不開，直到昨晚11時許，兩人還在電話聯繫，最後決定由民政局副局長袁德明代表參加。

市長韓國瑜在選市長之際，前立法院長王金平特別交代他要全力支持韓國瑜，也是王院長秉持文昌帝君誠實及誠信的教誨，兩人應該沒有心結，也沒有刻意避開。

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