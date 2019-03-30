脫黨參選？王金平明確表態......

2019-03-30 12:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前立法院長王金平今表示，國民黨主席吳敦義擬徵召高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選令人質疑，但他強調關關難過關關過，每一關會盡他的能力去努力，他有自信關關都會過，但沒有考慮脫黨參選。

前立法院長王金平今南下高雄，參加2019年兩岸文昌文化季交流活動，針對國民黨主席吳敦義擬徵召高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選，王金平質疑黨徵召的人選一定選得上？他今天解釋這樣人家會質疑，要徵召的人一定選得上嗎？不徵召的人就一定選不上嗎？這要說清楚理由。

王金平指出，黨徵召的理由與依據在哪裡？應該說清楚、講明白，為什麼別人要參選就把他排除掉，總要說理由沒有徵召就選不上嗎？媒體問他覺得黨徵召韓國瑜，對朱立倫及他不公平嗎？他則四兩撥千金表示，尊重黨中央做法。

王金平強調關關難過關關過，媒體問他是否意指黨內未徵召或初選沒過的話，會考慮脫黨參選，王金平表示，沒有考慮這個問題，每一關會盡他的能力去努力，他有自信關關都會過。

外傳國民黨主席吳敦義派了4名黨籍立委密會韓國瑜，王金平說，黨主席做什麼，他們都尊重，媒體問他吳主席交代傳話內容？他說自己不清楚內容，要問吳主席及4名立委。

王金平笑說，前晚與吳敦義見過面，但雙方互動只有一起敬酒；至於吳韓會幾乎確定會在韓國瑜訪美行之前，王金平表示很好，黨主席怎麼做，他就怎麼尊重。

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