誰會認為「統獨是假議題」？ 他分析舉「3種人」被推爆

2019-03-30 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩日前在政論節目說「統獨是假議題」，遭各方人士抨擊。對此，PTT有網友列出「會認為統獨是假議題」的3種人，並一一分析其中特性，文章曝光後其他網友紛紛大讚中肯。

學姊在政論節目上說，「我實在是不知道統一跟獨立每兩年都在台灣會出現一次，到底在吵什麼？因為統獨就是一個假議題，我不會因為今天投票而決定了我接下來馬上，台灣會獨立，還是馬上台灣會被統一。」該言論一出遭到各界批評。

對此，PTT有網友發文回應「認為統獨是假議題的都是什麼人？」並舉出有哪3種人，還一一分析其中特性：1.想淡化中國想侵略台灣事實的人；2.腦袋僵化，非黑即白的人；3.傳說中的政治冷感者、中間選民及反射性討厭一些被吵到爛的政治議題的人。

1.「想淡化中國想侵略台灣事實的人」：這種人通常都是政治人物或是關心政治的人，因為他們很清楚，任何跟中國的互動都是統戰的角力，「例如去賣菜簽MOU、和平協議、自經區、服貿，每一個『經濟100分 政治0分』的說法背後，只要牽扯到中國都一定是想放鬆台灣人的警戒」、「這些人不是想要打高空來蹭選票，就是背地裡心懷鬼胎，恨不得中國更滲透台灣」。

2.「腦袋僵化，非黑即白的人」：這種人以為統獨就是真正的「現在統一或現在獨立」，覺得這問題都很遠，就不想管覺得是假議題，但這種人沒看到統獨更根本的問題是「如何對抗中共的滲透/侵略v.s.如何維持現狀」。

3.「傳說中的政治冷感者、中間選民及反射性討厭一些被吵到爛的政治議題的人」：這種人從馬政府時代開始就一大堆，當年很多人的口頭禪「不要談政治」、「我不懂政治」等等；這些人沒試圖了解為何台灣會有藍綠的撕裂，只看到表面還倒果為因說：「你看藍綠都在撕裂台灣啦」，因此當藍綠在吵親中或反中議題時，這些人只會反射性地想「煩死了 又來了」。

該網友最後下了結論，直言「第2跟第3種人，就是那些整天喊統獨假議題、經濟100分，政治0分的政治人物，最好操弄的對象」。

文章曝光後引發網友熱議，許多網友紛紛大讚「中肯 國民黨害台灣的上一輩人都不敢談政治」、「分析很精闢，覺得重點都有提到」、「中肯推 觀念正確！」、「太一針見血，腦殘柯粉會來噓」、「本篇完全正確」、「覺得煩、都很爛 只要有錢就好，完全不想，詐騙就成功了」。

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