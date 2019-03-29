獲得韓冰「遠遠祝福」 王世堅：不要為難小孩

2019-03-29 16:55

〔記者邱灝唐／台北報導〕國民黨前立委孫大千今天宣布投入士林、大同區立委選戰，還邀請高雄市長韓國瑜的女兒韓冰站台，而選區正好與台北市議員王世堅強碰，媒體問韓冰，是否會幫王世堅站台，韓冰回應說，給予「遠遠的祝福」。王世堅下午聞訊說，不要為難小孩。

王世堅說，韓冰的回答很好，她是有教養的孝順小孩，今天會幫國民黨參選人站台，也是出於對父親的孝心，幫父親達成參選人的要求，可說是現代版的花木蘭，代父出征。至於是否要她幫忙站台，王世堅則說，不要為難小孩。

王世堅說，謝謝韓冰的祝福，但他不會為難她，若是一起吃飯沒有問題；媒體追問，是否有收到邀約？他回答說，目前沒收到訊息。

媒體也問到，柯文哲規劃與外縣市交流頻頻遭拒絕，王世堅直批，「這是柯文哲的現世報」，柯P會被冷眼相待也只是剛好而已，因為柯P曾說「垃圾不分藍綠」，但選舉到了又要求助，豈不是很奇怪？尤其柯文哲多次揶揄苗栗縣的財政，一名坐擁首都豐厚資源的首長不好好做事，反而四處批評，實在是得了便宜又賣乖

柯文哲規劃與各縣市交流也被解讀為收編藍綠，王世堅聽聞直言，柯文哲這種一無是處的人能收編誰？「收編這種說法很瞎」，他痛批，柯文哲只是想到各縣市走走作秀，營造處處受歡迎的樣子，自以為是雍正、乾隆時代下江南，去「臨幸」其他縣市，但再幾個月後柯文哲就會完全「消風」。

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