國民黨讚揚黃花崗72烈士 網友狂轟：他們同意舔共嗎

2019-03-29 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨官方臉書今（29）日發文，表示今天是青年節，是黃花崗72烈士為了自身理想「拋頭顱、灑熱血、慷慨就義，也才有今天的中華民國」；不料留言區卻遭網友灌爆，狂轟「現在的國民黨對得起這些先賢先烈嗎」？

國民黨臉書今日在粉專「中國國民黨 KMT」發文讚揚黃花崗72烈士的精神，並表示，「青年是國家的棟樑，在這一天，我們不只是要愛護與栽培青年，更應該傳承黃花崗七十二烈士的忠義精神，為國家盡忠，為社會盡義，為更好的明天而努力」！

不料該貼文留言區卻湧入網友怒轟「現在的國民黨對得起這些先賢先烈嗎」、「這些人知道你們現在舔成這樣，清明一定復活」、「以前反共現在舔共 可以 這素質很國民黨」、「黃花崗烈士有同意kmt舔共嗎？」、「頂著黃花崗烈士投共，這操作厲害了」、「如果黃花崗那些人沒死，現在的國民黨肯定被他們推翻」、「反共變成舔共，72烈士地下有知應該會氣到中風」。

更多網友留言，請見「中國國民黨 KMT」臉書

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