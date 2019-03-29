幫韓國瑜募罰款不適用公益勸募條例 議員稱承擔一切

2019-03-29 13:42

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕市議員李麗華今天發起捐款幫韓國瑜繳50萬元罰款的活動，遭外界質疑李麗華非公益團體，其勸募行為違反「公益勸募條例」，社會局表示，李麗華的勸募不是公益，不適用公益勸募條例；但是否有違反其他相關法令，則不在社會局業務。李麗華則表示，若違反公益勸募條例，她承擔一切。

由於韓國瑜到香港及澳門進入中聯辦，陸委會認為韓國瑜違反了兩岸人民關係條例，傳出有意開罰，最高可罰50萬元。

李麗華服務處今天公開協助募款要繳罰款，李麗華表示，不是她號召，只是代為執行。

不過李麗華為韓國瑜公開募款，不屬於公益，因此遭質疑違反「公益勸募條例」。

社會局表示，依照公益勸募條例第三條規定，從事政治活動之團體或個人，基於募集政治活動經費之目的，募集財物或接受捐贈之行為不適用公益勸募條例，而李麗華是屬於政治行為，不適用公益勸募條例。

台中社會局秘書長廖宗侯補充說，可發起公益勸募的單位為公立學校、行政法人、公益性社團法人及財團法人，勸募用途必須在社會福利、教育教育文化事業、社會慈善事業、援外或國際人道救援及其他經主管機關認定事業。（14:31更新）

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