兩岸政治協議門檻比照修憲 朱立倫轟：「卡死條例」引來戰爭

2019-03-29 09:54

〔記者陳昀／台北報導〕已表態參選總統的前新北市長朱立倫週一拋出兩岸領導人金門會談，並共同發表永久和平宣言，但政院昨天拍板修正兩岸人民關係條例，明定兩岸政治協議高門檻修憲程序；朱立倫上午受訪痛斥，民進黨把兩岸人民關係條例變成「卡死條例」，也帶動兩岸戰爭、對抗，換取他們的政治利益，對不起台灣人民。

朱立倫指出，自己拋出金門會談、和平宣言，是為了確保兩岸永久性和平，內涵就是16字「兩岸同胞、相親相愛、互助互利、和平永守」，重點是和平、和平、和平、和平，但民進黨政府把兩岸人民關係條例變成卡死條例，是非常對不起台灣人民的做法。

朱立倫說，全國人民都希望和平，但民進黨政府實在卡得離譜，任何牽涉兩岸的作為，甚至牽涉民生、商務的民間交流，只要牽涉九二共識就必須經過三道關卡，這樣民進黨就能透過掌握國會來卡死，不僅是讓兩岸老死不相往來，更是帶動兩岸戰爭、對抗，換取他們的政治利益。

朱立倫說，自己當總統，絕對不會這樣卡死和平、卡死兩岸交往，高雄市長韓國瑜提你儂我儂、朱立倫提相親相愛，都是一樣的意思，大家一起合作，因此2020是和平對戰爭、反台獨對台獨的選戰。

話鋒一轉，朱也批評，有意競逐總統的前行政院長賴清德提出「安內和外」，根本是以為全台都跟他一樣主張台獨、兩岸就會變和平，這簡直是天方夜譚。

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