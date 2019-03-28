三軍演習沿路掉彈匣、子彈挨批 民眾譏「下次會撿到槍？」

2019-03-28 23:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地正進行例行實彈演習，不料卻有民眾午間在道路開放通行期間，於路肩拾獲軍方彈匣及十餘發步槍實彈，痛批軍方管制鬆散，就怕有心人士趁機取走流入黑市。軍方強調，訓場為了民眾通行短暫開放道路，但仍屬演訓期間，也早掌握掉落的彈匣，加上下午還有搜山勤務，民眾實不該進入訓場撿拾彈藥，既違法又危險。

「隨便就撿到彈匣，下次會不會撿到槍？」27日中午撿到彈匣的民眾阿屏說，當時將步槍實彈15發、彈匣一個帶至軍方管制點，本以為軍方會有所改善，沒想到28日中午道路開放時間又撿到2發子彈，滿地掉子彈的狀況，實在懷疑軍方演習過程的嚴謹度。

長期關注軍方演訓的阿屏指出，從軍方上週演訓開始，共計在道路周邊拾獲步槍實彈25發，彈匣一個，射擊過後遺留現場步槍彈空彈殼約150餘發，他知道不該撿拾訓場內的彈藥，但這樣的彈藥管制方式，恐給有心人士可趁之機帶出實彈。

軍方︰彈匣掉落屬演訓過程可能狀況

對於民眾在訓場撿到實彈的狀況，軍方解釋，這發彈匣是官兵在演練攻擊前進時不慎掉落，屬於演訓過程可能發生的狀況，著急的阿兵哥也立即回報，狀況都在掌握之中，只是訓場廣大，一般都是搜山勤務時進行找尋，沒想到被民眾刻意撿走。

軍方強調，根據發佈的射擊公告，每天早上八點至十一點半為實彈演訓，下午兩點至四點為搜山及未爆彈處理，會將訓場內所有掉落的裝備及實彈收回，短暫開放道路是給民眾方便，也沒刻意取締撿拾廢彈殼的居民，但演訓過程其實禁止進入，更不允許撿拾未爆彈，違者可依「槍砲彈藥管制條例」開罰，盼民眾勿觸法。

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