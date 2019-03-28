「年輕人、高學歷族」韓粉比例低 網友諷：因為拒讀台大

2019-03-28 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇日前分析，高雄市長韓國瑜的支持者主要為年紀偏大與低學歷的年輕人，近日一份媒體最新民調則顯示，韓國瑜的「韓流」沒有吹向「年輕世代」與「高學歷」的選民。對此網友諷刺的說，「因為韓粉拒讀台大啊」。

根據《新新聞》與《風傳媒》委託台灣指標民調公司於3月18日至22日調查顯示，韓國瑜的支持者以40歲以上民眾居多，20至29歲民眾對韓國瑜施政滿意度僅25.5％，在六都當中最低，不滿意度卻最高，高達45.9％；滿意韓國瑜施政的年齡層，以50至59歲最高，達54.1％。

若再參酌總統適任度，大學以上學歷者認為韓國瑜適任的只有34％、位居第四，遠低於賴清德（43.2％）、柯文哲（41.8％）、朱立倫（40.2％）；《新新聞》也指出，觀察25歲以下年輕人常使用的社群平台Dcard可發現，「反韓」與「韓黑」是主流聲音。

PTT網友見狀紛紛酸說，「不是什麼愛河水甘甘就是貪食蛇車隊的 有夠喜韓」、「看到韓粉拒讀台大就知道水準低落惹」、「就一堆智障被直銷洗腦變成宗教式的崇拜」、「最可悲的是這個滿嘴謊話特會耍嘴皮子的還有人支持他」、「因為韓粉拒讀台大啊 有夠好笑的」、「就是只能騙老人和不會思考的人」。

近日台大、政大學生發起拒看中天行動，引起社會熱烈迴響，但韓粉們不滿大學生抵制中天新聞台，紛紛留言砲轟「原來台大出智障」，還有人揚言「拒讀台大政大」。更有韓粉在臉書「2020韓國瑜前進總統府」貼文指出，將拒絕並封鎖所有在學或畢業的台大學生入社申請。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/