比較韓國瑜訪中作為 他讚：黃偉哲才真的是經濟100分！

2019-03-28 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜到中國賣農產，簽下了總價約52億元的MOU和訂單；幾乎同一時間，中國15家年營業額共逾200億美金的頂級通路商也應邀前來台南，由市長黃偉哲盡地主之誼，帶領他們試吃台南農特產品。對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」特別製作了圖表，讚美黃偉哲「這才是真正的政治0分，經濟100分」。

經濟發展局表示，為協助推廣農產食品進入中國市場，外貿協會邀請中國如Super、城市超市等15家通路商，營業額共逾200億美金，都是中國數一數二的大企業，深具採購實力，這次採購首站，就選擇盛產鳳梨的台南，買主對台南鳳梨、愛文芒果、麻豆文旦、果乾和農特產品表達高度興趣。

對此，打馬悍將粉絲團製作了圖表，比較黃偉哲與韓國瑜的差別。他表示，黃偉哲不必赴中，不用承認九二共識，就有中國大企業自己來台南找他；韓國瑜高喊九二共識，還要去中國、進中聯辦，可說相形見絀。另外，韓國瑜簽了52億元的MOU和訂單，結果媒體大肆報導，黃偉哲與營業額共逾200億美金的頂級通路商們來往，結果報導少之又少。他最後也表示，這才是真正的政治0分，經濟100分！

對此，網友也紛紛留言表示「會做事都是嘴巴惦惦的做啊！」、「我韓粉我崩潰」、「難怪我每次講黃市長，韓粉就崩潰」、「我們台南人很低調」、「一翻兩瞪眼ko韓導了！」

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