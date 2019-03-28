議會直播消音9分鐘！許崑源護航韓國瑜竟這樣說...

2019-03-28 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會民進黨團及時代力量議員提議變更議程，讓市長韓國瑜下週專案報告訪中行程，不但被國民黨團杯葛，也遇上議長許崑源全力護航，不過，網路直播畫面卻有長達9分鐘竟聽不見聲音，原音版揭曉後被網友罵爆，許崑源說：「到目前為止他（韓國瑜）有做什麼錯事，為什麼要這樣呢？」

高雄市議會臉書粉絲專頁今（28）日發布議會直播影片，從民進黨議員高閔林在上午11點1分11秒時，發言批評韓國瑜出訪中國，影片竟然突然消音，以至於議長許崑源護航片段均無聲音，但從網友自行節錄的片段可看出，許崑源認為韓國瑜沒有做錯事情，一夫當關阻擋其他黨團對韓國瑜的質疑。

許崑源說：「我說話絕對公正，韓市長如果做得不對，你們儘管去質詢、把他電到死，我也挺你們，但是到目前為止他有做什麼錯事，為什麼要這樣呢，蛤，為什麼要這樣呢，真的就要這樣分那麼清楚，意識形態這麼清楚？」他認為，不用要求韓國瑜專案報告。

不少網友發現影片被消音，質疑「故意用沒聲」、「那麼生氣幹嘛當議長」，其餘有網友認為「議會的目的在幹嘛，難怪生出販毒兒子，還在議會嗆警」、「這不是黑道什麼才是黑道？」、「為自己的腦殘付出代價」、「為高雄哀傷」、「在主席台上針對議員發言內容做批判，公然侵犯議員議事職權，已經嚴重違反議事規則了」。

原音片段

高雄市議會直播疑似被消音（上午11點1分10秒起）

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