民進黨：支持NCC依職權開罰

2019-03-28 16:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對國家通訊傳播委員會（NCC）昨日開罰部分電視台，民進黨發言人李晏榕今（28）日表示，有關部分新聞媒體長期違反事實查證原則，過度偏頗的立場，未盡平衡報導的行為，嚴重影響閱聽者之公共權益，引發台灣社會大眾多數不滿，NCC終於本於監督媒體管理的職權，對部分長期自律失調的媒體做出懲處開罰，大家應給予支持，也期望NCC以更主動積極的態度，對自律失調的媒體提出更嚴謹有效的規範，保障台灣民眾的公共閱聽權利。

李晏榕指出，在不侵犯他人權利下，一般民眾表達支持特定對象、非攻訐他人的言論，應受言論自由的保障，但像日前配合特定政黨候選人操作麻豆文旦傾倒水庫新聞，意圖影響台灣農業產銷市場，傷害農民生計，以及為配合中國打擊台灣政府駐外公信力，傳播散布中國內容農場的假訊息，致使台灣優秀的駐日人員因而輕生，這些未經事實查證，未克盡平衡報導的假新聞、假訊息，根本不屬於新聞自由之範圍。

李晏榕也說到，對於部分自律失調的媒體，過去一直打著第四權、新聞自由權利的大旗，卻以偏頗立場報導，及未經查證的假訊息，混淆閱聽者視聽，不僅損害公共利益，甚至已危害到台灣民主體制。

她說，有鑑於假訊息危害台灣的嚴重性，行政院現在也與知名通訊軟體合作開設澄清專區，透過公私協力方式，主動提供民眾正確訊息，就是希望全民一起來杜絕假訊息破壞台灣社會，防止反民主勢力趁亂破壞台灣的民主制度。

李晏榕強調，廣電媒體因頻譜資源稀有性，及媒體第四權原則，歸屬公共財之範疇，應克盡事實查證的義務，做公正公允的報導，因此，NCC不要再以媒體應自律的藉口，消極、放任無自律能力的媒體製造亂象，破壞台灣民主體制，強力呼籲NCC為了台灣民眾的公共閱聽權利，除了依現行法規進行懲處開罰外，更應參考國外先進法例修訂法規，提出更有效的規範方式，遏止媒體亂象，保護台灣的民主社會。

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