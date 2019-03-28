兒童節將至 民進黨團盼兒少法修法三讀

2019-03-28 12:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕近年兒童受虐案件、狼師事件頻傳，兒童節將至，立法院民進黨團今天表示，「兒童及少年福利與權益保障法」經衛環委員會3天的討論與協商，目前各黨團均已簽署協商結論，民進黨希望此案能列入明日院會第1案，期盼能在兒童節前三讀通過，建立能讓兒童遠離受虐，平安健康成長的環境。

鑑於近年兒童受虐案件、狼師事件頻傳，各界都期盼完善相關法制來防止類似事件再度發生。民進黨團幹事長管碧玲表示，本會期開始黨團與行政院即積極著手推動多項兒童保護立法，以建立兒少保護安全網，讓兒童遠離受虐，其中「兒童及少年福利與權益保障法」經衛環委員會3天的討論與協商，凝聚修法共識。感謝國民黨召委徐志榮積極協調，目前各黨團均已簽署協商結論，希望列入明日院會第1案，期盼能在兒童節前三讀通過，建立能讓兒童遠離受虐，平安健康成長的環境。

民進黨團指出，此次兒少法修正六大重點包括：

一、建立兒童死因調查機制，防堵虐兒再發生，降低兒童死亡率；建立6歲以下兒童死亡原因回溯分析，定期公布分析結果，希望從死亡原因勾稽虐兒因子，防堵虐兒問題。

二、司法及早介入兒少保護案件調查程序，保障兒少人身安全。為使司法及早介入調查程序防範憾事發生，當兒少之訪視顯有困難或行方不明，涉有犯罪嫌疑者，司法警察機關得報請檢察機關處理；地方主管機關評估兒少之生命、身體或自由有立即危險或有危險之虞者，應移送司法警察機關報請檢察機關處理。

三、強化不適任人員（如：狼師、惡保母）資訊系統建置及勾稽整合各單位資料，避免不適任人員進入體系任職。分別規範兒少福利機構、課後照顧班及中心之負責人、工作人員之消極資格要件，並增列聘僱工作人員前未主動查證之罰則。

四、要求托嬰中心應裝設監視錄影設備。托嬰中心應裝設監視錄影設備，但其設置及管理查閱等辦法，由主管機關定之。

五、高風險之6歲以下兒童給予特別保護。增加6歲以下兒童未辦出生登記、預防接種或有其他不利處境時為應視為高風險應通報範圍。

六、通報人身份保密，鼓勵關懷鄰家。明定通報人之身分資料保密之規定，以免通報人擔心身分暴露導致怯於通報。

管碧玲表示，兒虐事件令人不捨，修法的腳步雖然無法及時彌補之前的傷害，但卻能防止事件再度發生，除了修法外，民進黨團也要求行政院要積極推動「強化社會安全網計畫」，及「全方位兒童醫療照護網路」，投入人力與經費用來預防與提供整合服務。高風險家庭更需要社會的支持，民眾多一分雞婆、多一分關心，孩子就少一分傷亡，多一分幸福。

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