台中龍翔營區週六開放 預演先轟動！

2019-03-28 11:08

〔記者張軒哲／台中報導〕位於台中市新社區的陸軍龍翔營區將於本週六30日舉行「國防知性之旅－營區開放」活動，今日上午舉行預演，吸引新社當地居民跟學童參觀，其中神龍小組高空跳傘、火災空中支援暨人員搜救等，博得滿堂掌聲，學童看到多架戰機、直升機在藍天盤旋，直呼好棒。

此次龍翔營區開放活動將安排戰機衝場、直升機空中分列及性能展示、神龍小組高空跳傘、火災空中支援暨人員搜救、陸軍專校戰鼓表演、台中女中儀隊表演、新民高中樂儀旗隊表演、特戰部隊戰技表演、空地整體作戰操演、甲車試乘、火砲底火試拉及戰鬥個裝著裝體驗等項目，精彩可期。

上午預演活動由多架直升機空中分列出場，接著空軍IDF及F-16衝場，接著神龍小組高空跳傘，4名特戰人員從高空縱身躍下，最後以完美姿勢落地，觀眾驚呼連連，掌聲不斷。

火災空中支援暨人員搜救，展現出空中灑水滅火，特戰部隊戰技表演、空地整體作戰操演等也頗為精彩。

軍方指出，新社地區道路較窄，為避免交通堵塞，30日提供5條免費接駁專車路線搭乘，建議民眾多利用。免費接駁專車包括神岡停車場（綠線）、洲際棒球場（紫線）及東勢河濱公園（粉紅線）三線，共提供1萬9千個免費停車位；另外，花博后里馬場園區（黃線）及太原火車站（藍線）二線，也備有接駁專車服務接送前往會場。

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