中天新聞發聲明回應NCC 卻被發現使用「台灣同胞」…

2019-03-28 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕《中天新聞台》27日被國家通訊傳播委員會（NCC）開罰100萬元，中天新聞台對此在臉書發表聲明稱無法苟同，但初版用字竟使用「台灣同胞」4字，隨後改為「台灣人民」，被眼尖的網友抓包。

《中天新聞台》以圖片形式在「中天新聞52家族」臉書發出5點聲明，第1點初版寫道，「讓台灣同胞得以過更好的生活，是中天新聞台秉持的宗旨，一切有立此宗旨的人與事，中天新聞台均樂於報導」，臉書貼文《The News Lens關鍵評論》嵌入網路新聞中，目前貼文已遭刪除，因此未能顯示。

《中天新聞台》在臉書發出的二版聲明中，第1點改為「讓台灣人民得以過更好的生活，是中天新聞台秉持的宗旨，一切有立此宗旨的人與事，中天新聞台均樂於報導」；對於初版聲明被網友擷圖，「中天新聞52家族」臉書小編問道，「這位仁兄~請問截（擷）圖是要幹啥」。

消息傳入批踢踢實業坊後，不少網友認為「台灣同胞」的用字遣詞，與中國官方、媒體語氣極為相似，紛紛留言指出，「忘記改露出馬腳了」、「誰跟你同胞」、「直接簡體轉繁體齁，忘記改內容啦」、「環球時報忘了切帳號嗎？」、「支那台告台灣同胞聲明啊」。

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