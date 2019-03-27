台中社會局遭爆 禁止員工工作日連休5天

2019-03-27 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕有台中市社會局員工爆料，指社會局禁止員工工作日連休逾5天，導致沒人敢請假，「真的很不合理。」不過社會局對此強調，只有業務忙或有執行需求時才會要求同仁配合，人事處也表示，請假規則並未規範到連續休假，「要求不得連續休假並無違法。」

《蘋果日報》報導，有社會局員工投訴，指社會局長李允傑於1月曾在局務會議指示，全體員工「非公務一次連續請休假最多不要超過5天（不含假日），且不要在個人業務旺季請假。」但員工質疑，勞基法、公務人員請假規則中均未規定「不得請假超過5天」，但大家被特別交代後，也都沒人敢請，直言「真的很不合理。

針對員工爆料，社會局則表示絕無「禁止連休5天」之情事，並指社會局的服務對象是從0到120歲的全體台中市民，多數工作性質都是要救急、救難與救窮，服務不可一日中斷，因此才提醒同仁在業務繁忙的旺季時刻要兼顧民眾權益與福利，業務淡季時就無此要求，若有特殊狀況也會由各單位主管與同仁協調。社會局副局長陳仲良也強調，絕非禁止員工連續請假。

民進黨台中市議員蔡耀頡批評，不論是正式或臨時人員，都有一定的請假程序或特休假申請，強迫規定實屬不妥，並指「若請假人員已跟代班人員協調好，沒有不給休的道理。」宇軒國際法律事務所律師廖芳萱則指出，勞工或是公務員請假都需與主管協調，若主管不准假員工仍非請不可，恐造成曠職或影響考績；不過若是病假、職災、婚喪假等，主管都得依法准假，不然就涉及違法。

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