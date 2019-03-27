稱「統獨是假議題」惹議 黃瀞瑩：增加許多不必要的內耗

2019-03-27 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩日前在政論節目中稱「統獨是一個假議題」，引來網友批評。對此，黃瀞瑩今（27）日於臉書發文補充，人民關心的是民生，但每逢選舉政黨就拿統獨議題來威脅人民，自己說統獨是假議題，但卻是真正發生的問題，它讓台灣增加許多不必要的內耗。

黃瀞瑩於節目中表示，統一跟獨立每2年都在台灣會出現一次，到底在吵什麼？因為統獨就是一個假議題，不會因為今天投票而決定了台灣馬上會獨立或馬上被統一，「我不知道一國兩制、九二共識、統一、獨立這四個名詞，每2年的選舉就要被拿出來吵一次，到底吵了之後我們可以得到什麼？」

黃瀞瑩舉例人民關心的議題：「我現在留在台北，我可以做到什麼樣的工作，我之後在台北可以獲得什麼樣的生活？」、「我現在20幾歲，那我接下來20年我想要結婚，我想要買房子，我想要買車，這些東西為什麼政治人物沒有告訴我，我接下來可以得到什麼東西？」

黃瀞瑩說，政治人物應告訴選民，要給台灣一個什麼樣的環境，不然為什麼要選這樣的總統？「為什麼我要選出一個最高的總統，他要帶給我怎麼樣台灣的環境，他要塑造什麼樣的台灣？他要帶給我們怎麼樣的未來，這件事情是我們關心的。」

對此有網友批評，總統的確該告訴選民要給出怎麼樣的環境，但是在這個命題中不可能不涉及兩岸關係，「統獨是假議題」本身才是假議題，因為並不是急統、急獨才是統獨議題。如同主持人問的，那一國兩制呢、九二共識呢、和平協議呢？算不算統獨假議題？

對於言論延燒，黃瀞瑩發文表示，對於其他人不同的解讀都予以尊重。自己當時提到的是民生經濟，這是現在人民最關心的議題。但每到選舉，政黨就拿統獨議題來威脅人民、恐嚇人民、無限上綱，「選了誰，中華民國就完了」、「選了誰，台灣就滅亡了」，結果有嗎？所以自己說統獨是假議題，但卻是真正發生的問題，它讓台灣增加許多不必要的內耗。

黃瀞瑩說，作為一個台北市民，自己想知道的是，誰可以帶給我們更好的生活環境、經濟發展；留學生們想知道的是，回到台灣可不可以繼續玩藝術。就如同市長常說的，家門口的水溝通不通、路平不平，是大家關心的，而政治應當落實在人民生活的每一天，不是24小時透過統獨意識形態的恐嚇，來騙取選票。「或許我昨日的論述不夠完整，以上補充。繼續努力吧！」

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