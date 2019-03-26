肌腱炎當成痛風 余政憲自嘲搞了大烏龍！

2019-03-26 21:07

〔記者方志賢／高雄報導〕前內政部長、高苑工商董事長余政憲今在臉書發文指他腳後跟連痛3天，他誤以為痛風發作，一連服用4包止痛藥秋水仙素卻未見改善，昨晚參加餐會，席宴上有醫師見他走路一拐一拐，主動關心，才發現他誤把肌腱炎當成痛風，自嘲搞了天大烏龍！

余政憲發文後，許多臉書網友留言關心，祝他「早日康復，」「早日一尾活龍」，也有人問他「後腳跟的運動是跟戴資穎對打嗎？」還有人分享說「運動過度，後脚根痛，骨科醫生說是脚根後滑液囊炎，止痛藥吃1次，打一針就好很多。」

余政憲表示，24日週日早上起床，他的腳跟微有異樣，他不以為意，仍前往運動流汗，到了中午走路怪怪的，朋友問他「是不是喝湯，造成痛風發作........」

余政憲說，他想一想，上週三帶回塩菜豬肚湯，六、日連續二天蒸熱來享用，應該就是痛風吧！週日中午開始服用痛風止痛藥秋水仙素，以他過去的經驗，痛風發作，服2包止痛藥，最多服用3包，就可以把痛風壓下來。

沒想到週日、週一2天一連服用4包止痛藥，走路還是一拐一拐，而且愈來愈痛，感覺上怎麼壓不下來。

余政憲說，昨晚他參加餐會，席宴有醫師見他走路不舒服，主動詢問怎麼了？他回覆痛風發作，醫師追問他痛在何處？他說痛在腳後跟，醫師當場說「不是痛風啦」，「痛風是關節炎，常常是在大腳趾的關節內。」

余政憲說，他痛在腳後跟，推斷應該是運動過度，造成肌肉拉傷的肌腱炎，他先去買止痛藥服用，今早前往醫院復健科確診是肌腱炎並接受復健治療。

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