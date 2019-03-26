妨害金檢最高罰5千萬 立院三讀通過

2019-03-26 11:01

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今三讀通過「銀行法部分條文修正草案」，除了擴大主管機關金管會的權限之外，也大幅提高罰鍰上限，例如銀行如違規營業或妨害金融檢查，罰鍰上限由1000萬元提高到5000萬元；若違法吸收存款，罰鍰上限從250萬元提高到1000萬元，盼藉此產生嚇阻作用，督促銀行業強化內稽內控。

國民黨立委曾銘宗表示，本次修正目的，是有鑑於前陣子國內金融業發生重大內稽內控疏失，為了督促銀行業強化內稽內控，以及法令的遵循原則，因而提出本次修正草案。

曾銘宗說，以銀行法61-1條為例，擴大主管機關的監管權責，在銀行有重大違規時，除了可命經理員、職員限期停止職務外，也可以裁撤部門或分支機構，另外，若銀行違規營業或妨害金融檢查、違反資本重建或其他計畫的處罰，罰鍰上限由1000萬元提高到5000萬元。

此外，若違法吸收存款或違反銀行法的強制或禁止規定，由現行罰鍰只有250萬元，提高到1000萬元。

曾銘宗強調，本次修法效益，透過大幅提高罰鍰上限，並擴大主管機關的監管權限，希望讓金管會有更大監管的權責，產生嚇阻的作用，督促銀行業重視內稽內控，保障存款人的權益。

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