稱當總統將辦「金門會談」 朱立倫直播遭韓粉拆台

2019-03-25 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義被爆將徵召韓國瑜投入2020年總統選戰，朱立倫今（25）日上午對此回應「就大大方方徵召」，晚間在臉書開直播指出，只要自己當上總統，就會在823砲戰紀念日當天，與中國領導人習近平舉辦「金門會談」，不料受到韓粉攻擊。

朱立倫在直播中指出，前總統馬英九過去與習近平在新加坡舉辦轟動全球的「馬習會」，他若當選總統，將會邀請中國領導人習近平在8月23日，於金門舉辦會談，共同發表永久和平宣言，這個發想源自於南韓元首文在寅與北韓領袖金正恩，在2018年一起做出「板門店宣言」。

朱立倫認為，南、北韓都做得到，台灣一定也做得到，之所以會選擇在金門，是因為過去的古寧頭戰役、823砲戰，金門都是主戰場，因此該地點具有特別意義，且在1993年辜汪會談前，金門就成為台灣與中國紅十字會代表協議的所在地。

朱立倫直播中不忘批評民進黨，他預設綠營聽見自己這樣說，一定會批評「親中賣台」或是做出其他抹紅、抹黑的舉動，但朱說「進廚房就不怕熱」、「放馬過來」，朱立倫認為民進黨的「台獨」主張是在「害台灣」，而非「愛台灣」。

不少韓粉認為朱立倫的想法「天馬行空」，留言指出「先衡量一下自己選得上嗎？」、「唯一支持韓市長，台灣安全，人民有錢！」，朱粉則反擊「如果確定徵召韓國愚，希望朱立倫脫黨堅持參選到底喔！加油！」、「看到朱市長的努力，很感動」，但也有網友認為「你還是趕快回中國吧」。

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