50億商機在哪？高雄滿月趴人氣差...影片曝光「超級冷場」

2019-03-25 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄觀光局23日晚間舉辦「旗津滿月趴」活動，邀請國內外知名DJ、專業舞者進行表演，局長潘恆旭先前不僅扮成狼拍攝宣傳片，還強調是「全台首創」。但臉書粉專「只是堵藍」貼出當晚現場影片，直呼「超級冷場」，甚至有攤販抱怨人少生意差。

臉書粉專「只是堵藍」PO出的影片可以聽到，現場放著輕快的音樂，但現場民眾明顯不嗨，甚至有的看起來像在「發呆」或微微晃動，僅少數拿著加油棒的民眾跟著節奏揮舞，「只是堵藍」在影片上給了「超級冷場」的評論，並酸說，「場子這麼冷要怎麼創造50億商機捏，旗津滿月趴，沒有阿屋阿屋，只有超級冷場！」

臉書「打馬悍將粉絲團」則擷取2張媒體報導，上方是潘恆旭曾說旗津滿月趴能為高雄賺進50億商機，下方標題則是「下雨沖淡人氣？旗津滿月趴攤販怨生意慘」，上下兩張圖片形成強烈對比。該粉專更諷刺，「潘恆旭真的是唬爛王，旗津滿月趴，他說有50億商機，結果真正開辦，根本沒什麼人」。

影片曝光後，網友也紛紛大酸「每個人的臉看起來都很不情願，應該是被逼去湊人數的」、「感覺普渡場比他還熱鬧」、「我媽去好樂迪都比這還嗨」、「笑死，超冷靜」。

旗津滿月趴於23日下午6點至24日凌晨1點舉行，主辦單位初估現場湧入超過2500人。

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