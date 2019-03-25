韓國瑜將會劉結一 朱立倫：不必大驚小怪

2019-03-25 14:41

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜訪問中國，接連無預警的踏入港、澳中聯辦，與中聯辦主任會面，前新北市長朱立倫今受訪時表示，不值得大驚小怪，並反批政府在兩岸間無法溝通，最後還要地方政府、在野黨溝通，這兩岸關係不會好。

朱立倫表示，中共在香港或澳門的官員及在大陸的官員，都是中共的官員，我們去到那邊見到他們的官員，沒有什麼值得大驚小怪的。相對於中共中央或其他各層級，中聯辦駐香港或駐澳門的層級，並沒有比我們台灣各界去到大陸見得層級高，就平常心就好，而今天韓國瑜還要見國台辦主任劉結一，層級上還更高，不必大驚小怪。

媒體詢問，韓國瑜是否成為對岸對台灣溝通的第一人選？朱立倫則說，兩岸關係一定是各方都是溝通管道，不管是各縣市長、國民黨中央、各在野黨，甚至最重要的還是在執政當局能夠兩岸溝通才是最重要的。

朱立倫強調，如果今天執政黨不溝通、政府也無法溝通，最後都是要地方政府、要在野黨溝通，這樣兩岸關係是不會好的。

此外，對於台灣民意基金會民調，前行政院長賴清德民調最高，朱立倫則酸，如果那個基金會的話，最後答案一定都是賴院長所向無敵，那個民調是做給民進黨內部，是給蔡總統看的。

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