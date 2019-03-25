韓國瑜被當見證「一國兩制」成功樣板 高嘉瑜：是否誤會什麼？

2019-03-25 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜此次出訪港澳，不僅與港澳特首會晤，還跟港、澳中聯辦主任碰面，引發輿論譁然。韓今下午另將會見國台辦主任劉結一。國台辦旗下媒體《中國台灣網》昨發文質疑，民進黨如此挑剔韓國瑜港澳行，是不願面對港澳「一國兩制」的成功。對此，台北市議員高嘉瑜在臉書表示，「國台辦是不是誤會什麼了？」

高嘉瑜指出，台灣有8成以下民眾不接受「一國兩制」，「連國民黨發言人歐陽龍在國民黨中常會上所說，『不統不獨不武』、『國民黨對一國兩制無共識』」，都被認為台獨言論，「還讓歐陽娜娜必須表態是『中國人』」。

高嘉瑜提到，歐陽娜娜、吳寶春、周子瑜「不是也都想『經濟100分、政治0分』」，韓現在被中共當作見證「一國兩制」成功的「樣版」大肆宣傳，賺了錢、接了訂單的韓，也認為「港澳一國兩制」是成功的嗎？

高嘉瑜也在文末標記，「#不顧北京反對#反對一國兩制」。

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