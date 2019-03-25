小英向韓喊話 請表明「中華民國台灣是主權獨立的國家」

2019-03-25 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文目前正在南太平洋邦交國諾魯拚外交，蔡英文在臉書大讚諾魯國會發表決議文的舉動，稱「諾魯是台灣的超級好朋友」，話鋒一轉還向高雄市長韓國瑜喊話，請他告訴對方「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」。

蔡英文於臉書發文「小英的『海洋民主』出訪快訊5」，她表示諾魯國會發表決議文的舉動除了歡迎我們的來訪，更表明尊重2300萬台灣人民的意志，更是力挺台灣拒絕中國的一國兩制和軍事威脅，並支持台灣以主權國家的身分參與各種國際組織。

再來對韓國瑜下午將與劉結一會面的事發表意見，她表示，無論是總統的國是訪問或地方首長的城市交流，都有助於台灣和其他國家交朋友、拚外交。

不過蔡英文說：「台灣願意和全世界交朋友，但我們期待，這些朋友也願意支持台灣參與國際事務，促進台灣的國際地位，而不是一個什麼都反對、什麼都想打壓我們的『朋友』。」

更向韓國瑜喊話，在選舉時很在意中華民國，現在就是一個機會，請他向對方表示「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請中國停止打壓台灣的國際參與空間」，更說道：「這，也就是我們出訪的意義所在。」

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