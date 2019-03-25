2020總統 台灣民意基金會民調：賴清德領先韓國瑜7.2％

2019-03-25 10:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民意基金會今日公布2020總統大選最新民調，台灣民眾有65.9%不看好蔡英文連任，僅26.1%看好；如果是賴清德代表民進黨選總統，韓國瑜代表國民黨選總統，有48.7%民眾支持賴清德，41.5%支持韓國瑜，賴清德領先韓國瑜7.2%。

民調顯示，若由賴清德對上朱立倫，53.1%支持賴清德、34.1%支持朱立倫、9.4%尚難決定、3.5%不知道或拒答。

若是賴清德、韓國瑜、柯文哲三人對決，36.5%支持賴清德、29.9%支持韓國瑜、26%支持柯文哲，5.5%民眾尚難決定、2.2%不知道，當兩大黨和第三勢力都推出最強候選人時，賴清德民調也一馬當先。

若由賴清德、朱立倫、柯文哲三人對決，38%支持賴清德、30.3%支持柯文哲、22%支持朱立倫，6.9%民眾尚難決定、2.7%不知道，賴也領先柯7.7個百分點，領先朱立倫高達16個百分點。

關於總統蔡英文聲望方面，在20歲以上民眾，有3成2贊成蔡處理國家大事的方式，5成4不贊同，不贊同比贊同高出22%；對於蔡總統職務表現，非常贊同僅6.7%、還算贊同25.7%，不太贊同31.1%、一點也不贊同%，顯示蔡英文民意支持度仍低迷。

在蘇貞昌內閣施政表現滿意度，有4成8民眾滿意蘇內閣的表現，3成6不滿意，滿意的人比不滿意的人高出12個百分點。

前立委林濁水表示，蘇內閣滿意度超過4成5，過去17個閣揆民調滿意度，就張善政和蘇貞昌比較，以前閣揆支持度上升時，總統支持度也會上升，但這次居然沒有。另外民進黨認同度大幅上升，卻沒有拉升總統的滿意度，這恐怕是民進黨要檢討的。

林濁水強調，如果賴清德初選過關，有人認為總統會提早跛腳造成憲政危機，但他認為不會發生，反而會使政府運作得更好，當初張善政當閣揆時，總統馬英九徹底跛腳，但張善政民調滿意度創馬政府新高，這不是跛腳，而是回歸憲政體制。（11:29更新）

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