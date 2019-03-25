台灣民意基金會民調：6成不支持韓國瑜選總統

2019-03-25 10:15

英賴對決：賴清德55.1％ 蔡英文26％

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民意基金會今日召開「2020總統大選民調」記者會，最新民調顯示，有高達6成民眾支持賴選總統，民進黨內初選「英賴對決」的民調，賴清德更領先總統蔡英文29%。另外，針對韓國瑜若投入下一屆總統大選的支持度，則有高達6成的人不支持。

前行政院長賴清德日前宣布投入民進黨內總統初選，據民調顯示，有25.1%「非常支持」賴清德投入民進黨內總統初選的決定、34.7%還算支持、13.4%不太支持、15.5%一點也不支持。20歲以上成年人，有6成民眾支持賴清德參選總統。

在台灣人對柯文哲參選總統的反應，有15.4%民眾非常支持、25.2%還算支持，21.8%不太支持、31%一點也不支持；在20歲以上成年人中，有4成1民眾支持柯文哲參選總統，5成3不支持，不支持多於支持高出11%。

針對韓國瑜若投入下一屆總統大選的支持度，有17.2%民眾非常支持、17%還算支持、20%不太支持、40%一點也不知支持；在20歲以上成年人中，有3成4支持韓國瑜選總統，但有高達6成的人不支持。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，根據二次民調顯示，國民黨認同者中支持韓選總統的支持度，一個月來上升5個百分點，反對韓選總統下降4個百分點，不過台灣社會大部分是反對韓參選總統。

在民進黨內總統初選「英賴對決」支持度民調方面，26%支持蔡英文、55.1%支持賴清德、15.3%尚未決定、3.6%不知道或拒答，賴清德大幅領先蔡英文29%。

游盈隆提及，在民進黨認同者中，有56.3%支持賴清德、35.2%支持蔡英文，顯示民進黨認同者傾向支持賴清德代表民進黨參選總統，在國民黨認同者方面，也有57.3%支持賴清德，僅21.6%支持蔡英文。

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