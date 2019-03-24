韓國瑜深圳「彩蛋」揭曉 市委書記讚許認同「九二共識」

2019-03-24 21:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜出訪今天下午轉往廣東省深圳市，外傳今天行程又有「彩蛋」（驚喜），結果神秘兮兮的行程傍晚揭曉，原來是見了中共深圳市委書記王偉中。

今天上午9點多，韓國瑜在澳門接受媒體聯訪，記者詢問他說：「今天行程有彩蛋嗎？會見國台辦主任劉結一嗎？」韓國瑜回說：「我不曉得，今天完全沒有，但目前為止，會不會改變計畫都不知道，每一個重要人士見面之後，我們再公布會比較準確。」

今天下午3點半，韓國瑜一行搭船抵達深圳蛇口碼頭，現場大批公安拉起封鎖線，所有記者均被要求搜身搜包。韓國瑜隨即搭車到「前海深港現代服務業合作區」參觀，為「前海台灣青年基地」揭牌。

弔詭的是，韓國瑜與台灣媒體原定一起下榻五洲賓館，今天傳出記者訂的房間，幾乎全被取消，當地台辦「建議」媒體改住另家聖廷苑酒店，推測可能是讓維安人員進駐。

傍晚5點多，韓國瑜回到五洲賓館，今天行程的「彩蛋」揭曉，原來是深圳市委書記王偉中，根據公布的畫面，兩人並坐會談，王偉中並套用韓國瑜曾說過的，強調「九二共識是兩岸關係的定海神針」。

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