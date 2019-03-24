「這些事正在發生」綠委嗆韓粉：以為市長是出去玩？

2019-03-24 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕「這些事情正在發生！」高雄市長韓國瑜目前正在進行中國訪問行程，但他會見香港、澳門2地的中聯辦主任引發各界撻伐；立委林靜儀面對大量韓粉洗版，霸氣嗆聲「你以為韓市長只是出去玩嗎？」

林靜儀委員23日下午2點30分起，開始在臉書抨擊韓國瑜是「穿著羊皮的狼帶著羊群回到狼窩」，自己身為民主制度產生出來的民選市長，竟然帶著其他同樣也是民選的議員拜會中聯辦，「是非常糟糕的政治動作」，她試問「在民主制度的自由前提，與極權專制進行什麼樣的溝通？」

林靜儀提到，「中國國民黨從未放棄拱手台灣主權」、「假經濟之名帶羊入狼群之中」，但仍遭大量韓國瑜粉絲緊咬著同志議題洗版，護航留下「1個高雄市長怎麼可能賣掉台灣」、「你今天用湯匙喝珍奶了嗎？」、「有什麼資格批評我們韓國瑜市長」等語。

林靜儀對此回嗆「放心，中國取得台灣之後，同性戀別說結婚了，遊行都不可能，說不定跟維吾爾人一樣被抓去集中營。不過，也會炸觀音、拆寺廟、抓僧人和要求尼姑唱軍歌踢正步就是了」，對於認為上述事項不可能成真的網友，林說，「這些事情正在發生，你以為韓市長只是出去玩嗎？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/