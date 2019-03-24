見中共高官提升高雄知名度？林濁水打臉韓國瑜

2019-03-24 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪中國7天，訪問香港、澳門時分別見了2地的「中聯辦」主任，還一起用餐；有種說法是為了行銷高雄、提升高雄知名度，不過，民進黨新潮流系大老林濁水指出，「韓國瑜的中國常識實在有點怪」，這些舉動分明是在提高中聯辦官員的知名度。

林濁水今（24）日在臉書提到，韓國瑜與香港、澳門2地的中國「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」主任用餐，卻說這是在讓高雄能見度提高，但是對於港澳的民主人士來說，他們對於中聯辦均相當反感，韓已被認為「見特首」只是幌子，與中聯辦主任會晤才是「探底」。

林濁水認為，「中聯辦」此詞彙對於台灣人來說相當陌生，且誰是主任更沒有幾個人知道，而韓國瑜現在在台、港、澳3地的知名度遠超過中共官員，因此這分明是在拉升對方知名度，韓國瑜卻剛好說反，「中國常識實在有點怪」，且港澳民眾對於韓國瑜的觀感肯定大幅變化，「因為他們對中聯辦的反感實在太強烈了」。

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