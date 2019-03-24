中媒扭曲中義公報挾「一中原則」 外交部指「暴露政治目的」

2019-03-24 13:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國與義大利簽署聯合公報，中國媒體刻意扭曲為「重申一中原則」，實際上義大利方僅重申「一中政策」一貫立場。外交部今天批評指出，此舉實不可取，暴露中國「一帶一路」具政治目的，且對兩岸和平毫無助益。

中國國家主席習近平訪義大利，並與義大利簽署、發表聯合公報。中國官媒新華社23日報導，聯合公報重申「一個中國」原則。

外交部今天指出，義大利方僅重申與歐盟相同的「一中政策」一貫立場，但中國媒體刻意將其翻譯為北京慣用的「一中原則」用語，企圖混淆國際視聽，片面曲解台海現狀論述。外交部批評，此實不可取，也對兩岸關係及區域和平穩定毫無助益。

外交部說明，中國與義大利簽署「一帶一路」合作備忘錄，原不應帶有政治性聲明，但中方片面挾帶「一中原則」文字，暴露北京於全球各地推銷的「一帶一路」計畫具政治目的，是中國進行影響力操作及掠奪性經濟作為的政策工具。

外交部強調，我方與義大利已就相關發展保持密切聯繫，也請義大利方面就「聯合公報」內容向我說明，確保我國利益不受影響。

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