基隆交通大癱瘓！就是為了搶看敦睦艦隊

2019-03-24 11:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕海軍敦睦支隊今、明兩天在基隆港東五碼頭開放民眾參觀，一早基隆市區就湧入大量車流，市中心東岸商場、信二及火車站北站停車場等場場爆滿，一位難求，車流綿延排到高速公路大業隧道，交通幾近癱瘓，市區排隊入場的人龍也從東五碼頭排到海洋廣場，人龍綿延約2公里。

今年敦睦遠航訓練支隊，由磐石艦「油彈運補艦」、田單「成功級艦」、武昌「康定級艦」3艘組成，從15日至4月1日執行國內環島訓練，結束基隆港後會再到蘇澳及花蓮港，磐石艦為國內最大油彈運補船。

海軍基隆後勤支援指揮部表示，今、明兩天上午9點至下午3點在東五碼頭開放軍艦參觀，並安排軍校鼓號樂隊、海軍儀隊、莒拳隊等表演活動，參觀民眾記得攜帶身分證或可證明國民身分的具照片證件，外籍配偶需具中華民國國籍配偶陪同入營，外籍看護需陪同具中華民國國籍的雇主入營，入營時均需出示具照片的合法證件，外籍人士未經事先申請不得入營。因安全考量，不得使用空拍機。

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