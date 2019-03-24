鄉代表「支持賴清德」 綠色布條一夜攻陷彰化田尾鄉

2019-03-24 10:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉民今天一夜醒來，鄉內重要路口全被「全力支持賴清德選總統」布條攻佔。民進黨籍鄉代表陳孟杰、許世昌聯名合掛該布條，他們說，基層普遍支持賴清德，這聲音要讓黨內高層知道，陳孟杰甚至說「如果小英出線，他就不支持。」

縣黨部主委邱建富在22日第1面出現時已經勸說撤下，但陳孟杰、許世昌不聽勸，還越掛越多，鄉內至少有上百面，大小路口無一倖免。

陳孟杰說，黨內不能一言堂，民進黨的傳統就是大鳴大放，誰能阻止黨員表達心聲的行動，「小英執政失民心 ，階段性任務已結束，小英代表民進黨，一定輸，現在基層普遍都希望賴清德出來。」他說，只有賴清德出線，民進黨才有贏的機會，將來若小英出線，他也支持不下，只好幫立委，但他不會背棄民進黨。

黨員對2人的動作普遍不以為然，甚至有人說「豬隊友」、「白目加白痴」，鄭姓黨員說，民進黨最大的敵人在「外面」，團結才能勝選，既然「兩大天王」對打，又交由全民調，黨員更要理性克制，避免激化對立，讓對手可以見縫插針。

北斗鎮顏姓黨員說，韓國瑜不甩中央，進入中聯辦，敵國與祖國不分，人民不了解其嚴重性，把布條的錢拿來控訴「韓國瑜的荒謬行逕」，黨員才佩服你。不要整日在想支持誰，反正最後誰出線，大家挺到底，民進黨和台灣才有贏的機會。

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