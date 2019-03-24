獨家》僅憑一紙「代電」感化 促轉會納促轉條例平反

2019-03-24 10:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣在威權統治時期，實施全世界最長的38年戒嚴令，許多民眾慘遭國民黨軍、警、特務逮捕，未經審判逕行交付感化「再教育」，行政院促轉會本週已開會決議，將無有罪判決的「感化處分」，可擴大適用促轉條例規定，未來經認定後可公告撤銷罪名。

促轉會調查，在「懲治叛亂條例」及「戡亂時期檢肅匪諜條例」1991年廢止前，國民黨政府針對匪諜、叛亂犯會實施感化教育，許多被構陷為匪諜或政治異議份子，被抓到台東泰源、綠島監獄感訓，也有人被送至「台灣仁愛教育實驗所」進行思想改造。

據悉，有再教育營性質的台北土城「台灣仁愛教育實驗所」，曾關押經美麗島大審判處6年2個月的陳菊，與涉入台獨案被判感化教育的前立委盧修一等人，還有諸多政治犯是未經審判、裁定，僅以一紙「代電公文」就受感化處分的。

促轉會委員表示，國民黨在威權統治的時期，法治不彰、行政權獨大，台灣省保安司令部在白色恐怖年代擁有軍法偵審權，很多案件連審都沒審，就把人抓去關，一堆法外失蹤、法外拘禁、法外處決，完全不經法律程序。

委員指出，「促進轉型正義條例」第6條第3項規定，曾受有罪判決才能依法公告撤銷，先決條件是有一個「有罪判決」，現在遭遇難題是過去「懲治叛亂條例」、「戡亂時期檢肅匪諜條例」的感化處分，僅用「命令」或「裁定」方式，更有案件是連這些都付之闕如。

委員說明，光「命令」、「裁定」要當成「有罪判決」，法律見解就不太一樣，所以促轉會之前已決議可視情況擴張適用。至於連命令、裁定都沒有，只憑一紙「代電」公文就把人送感化，或出現在案卡紀錄上，卻找不到資料的政治案件，這次也擴大納入促轉條例適用。

促轉會決議，若為「懲治叛亂條例」或「戡亂時期檢肅匪諜條例」案件，其感化處分相當於刑事制裁性質的，可類推適用「促轉條例」第6條第3項規定，當成「有罪判決」適用。

委員說明，曾領過補償或賠償的感化處分案件，依促轉條例規定，已視為公告撤銷罪名。本次擴大適用的是未有「有罪判決」之感化處分案件，受難者可憑證據申請平反，促轉會也可依職權主動調查，若認定為司法不法案件，可依促轉條例公告撤銷罪名。

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