韓國瑜接連與港澳中聯辦主任見面 學者：一國兩制見習行程

2019-03-24 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜接連兩天密會香港中聯辦主任王志民與澳門中聯辦主任傅自應，引起各界關注，台灣智庫諮詢委員董立文認為，韓國瑜整個港澳行程就像是「一國兩制見習行程」。

根據《蘋果日報》報導，董立文指出，無論是台灣地方首長或中央官員，到港訪問從未見過中聯辦主任，韓國瑜此舉可說是史無前例，而香港中聯辦是管治香港的「太上皇政府」，同時也是打壓香港民主自由的元兇，只要稍微有點政治敏感性的人都不應和中聯辦主任見面，難怪有許多香港人都批評韓國瑜此行安排。

董立文提到，香港中聯辦網站放上中聯辦主任王志民與韓國瑜的合照，內容還指稱兩人在談論香港一國兩至發展經驗，讓韓國瑜此行看起來像在「見習一國兩制」。董立文強調，港、澳中聯辦都不負責經貿議題，要談經貿、城市交流應該與特區政府、當地企業見面，韓國瑜跟港澳中聯辦主任見面，不可能只有單純談城市或經濟交流，加上韓國瑜在港澳行參觀珠港澳大橋與大灣區，這些都是中共近期在港澳的重要建設，韓國瑜此行雖說沒談政治，但中共已經把政治意涵安插到行程中。

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