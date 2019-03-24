韓國瑜進港、澳中聯辦 蔡：中國製造一國兩制氛圍

2019-03-24 07:14

〔特派記者蘇永耀、記者鍾麗華、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪問香港、澳門，接連兩天密會香港中聯辦主任王志民與澳門中聯辦主任傅自應，正在帛琉訪問的蔡英文總統昨日對此回應，中聯辦是中國在香港實施一國兩制的機構，安排韓市長去這個機構拜訪，很難排除是在製造一國兩制的氛圍，「不清楚韓市長有沒有這樣的警覺」。

陸委會促韓說明 釋外界疑慮

陸委會則表示，由於造訪中聯辦行程，高雄市政府事前並未列入，且亦未公開，引起外界諸多猜測，希望高雄市政府方面儘早對外公開說明會面情形，以釋外界疑慮，也讓民眾安心。

韓國瑜受訪時則澄清說，他與王志民有談到香港與高雄的未來，但是沒談到台灣的未來。對於陸委會的疑慮，韓反問：「憂慮什麼？我要出賣高雄嗎？」韓指出，陸委會及其他人的酸言酸語，不必要的雜音還有懷疑論，非常無聊。

韓：憂慮什麼？酸言酸語無聊

陸委會則表示，韓國瑜拜訪香港及澳門中聯辦後，台港部分輿論出現憂心反應；韓雖強調此行是在交朋友與推銷高雄，但政府更希望、也相信他在會面中真正傳達了台灣社會、甚至香港社會對北京政權操控「一國兩制」、違反民主的嚴重關切，這應該是民意對台灣政治人物展現民主力量的期許，而非酸言酸語，韓不妨正面看待，否則就是對國際社會、對台灣社會，甚至對香港社會送出錯誤的訊息。

陸委會指出，依現行港澳相關法令，對於縣市首長在港澳和中共官員接觸並無禁止規定，但此為極其敏感的政治行為，應該公開透明，並重視社會觀感與國際視聽。如涉及公權力的協商，甚至簽署協議，係屬中央政府職權，依「兩岸人民關係條例」必須獲得授權，否則屬違法行為。

對於韓國瑜26日將在廈門會晤中國國台辦主任劉結一，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，目前尚未收到高雄市政府的行程說明，但完全能理解行程可能有不確定性，希望高雄市政府在確認後，能儘速向內政部移民署補件。

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