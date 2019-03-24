一定要質詢柯P這件事！學者：嘿嘿哈哈轉移話題就幹死他

2019-03-24 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲台北市長柯文哲訪美最後一站抵達波士頓，當地時間22日在座談會上談到同婚議題時表示，「我反對你，但我允許12萬5000人上街遊行」。對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航批評，「本來就會許可的，你當政績啊！」更表示一定要上議會質詢好好問他，「他嘿嘿哈哈轉移話題就幹死他」。

柯文哲在當地時間22日於麻省理工學院「張忠謀與張淑芬大樓」（Morris and Sophie Chang Building）以「從醫師到市長」為題發表演說，吸引300名學生前往聆聽。他演說時提到「台北市是全東亞最自由民主的城市」，他也以同志大遊行為例，自爆自己在同婚公投投下反對票，「我投票投反對你，但是我允許12萬5000人上街遊行」。

相關消息曝光後，對此，周偉航昨（23日）晚在臉書PO文，他指出，很多挺同的因為柯文哲自承投反對票而跳起來，不過柯講話反反覆覆，而且投票也是他的權力。他會因為這種表態讓最後的那些幕僚叛離，也是他自己的業障。

接著周偉航表示，「不過，我認為要注意的是下面一句，就是『允許在台北舉辦同志大遊行』」，周偉航批評，「這是市政議題，你一個市長是有個屁毛權力事前因主題允許或不允許？本來就會許可的，你當政績啊」！周偉航最後也表示，「這一定要上議會質詢好好問問他。他嘿嘿哈哈轉移話題就幹死他」。

引起軒然大波，柯文哲昨日也澄清表示，演講的原意是要表達，雖然「大部分的民眾」並不贊成此議題，而在公投投下反對票，但在12萬5千人遊行的當下也沒有去干擾。「我」字只是在代稱台北市民或台灣國民，並非指自己投反對票，也非指自己有權允許集會遊行。

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