潘孟安直播有洋蔥 網友大喊：餓了餓了

2019-03-23 18:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕現在正值洋蔥產季，屏東縣長潘孟安今天（23日）傍晚化身大廚，以「吃洋蔥飯長大」的親身經驗，到恆春和地方媽媽們，一起教網友做洋蔥料理，正值吃晚飯的時間，許多網友不禁敲碗喊「餓了餓了！」。

屏東縣恆春半島有落水風，孕育美味洋蔥，是台灣重要產地之一；從小在恆春半島長大的潘孟安說，自己小時候還到洋蔥田打工，從小還是吃洋蔥飯長大，洋蔥真的好吃，希望大家多支持，他還為網友向恆春鎮農會爭取了100袋的洋蔥，送給看直播的網友留言抽獎。

潘孟安現場示範了洋蔥鮪魚沙拉、洋蔥雨來菇、洋蔥味噌湯、洋蔥炒蛋等7道菜，他還透露一道私房菜，用電鍋蒸洋蔥就能完成「洋蔥精力湯」，十分美味健康，另有用在地洋蔥做成的洋蔥醬油、洋蔥面膜、洋蔥脆片等加工產品，也值得民眾選購支持。

直播最多時候有逾千人同時觀看，還有2000多則留言，200多次分享，潘孟安表示，以後多做類似的直播，到產地介紹，行銷屏東豐富優質的農特產品。

影片播出40分鐘就有1.9萬人次觀看，網友們十分捧場，有人留言「有人每星期都在很累請假，只有潘縣長天天在拼」、也有人驚呼「星期六都沒休息」、還有網友大讚「不做作、不演戲、不撒謊，縣長辛苦了！」。

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