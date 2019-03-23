順應韓粉要求！網友KUSO把不丹遷到阿爾卑斯山旁

2019-03-23 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（22）出訪香港，致詞誤稱不丹在阿爾卑斯山旁邊，鬧了大笑話，韓粉卻全力護航。有網友上「維基百科」KUSO補充不丹的地理位置，表示順應韓粉要求，不丹從原先的喜馬拉雅山旁遷移到阿爾卑斯山旁，但1小時內即被刪除。

韓國瑜昨致詞表示，「最快樂的國家，大概在阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭，居民都傻傻的，很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」，但不丹旁邊其實是喜馬拉雅山。

網友笑韓國瑜「瑜公移山」，但韓粉仍義氣相挺、全力護航，出面質疑網友們去過不丹嗎？怎麼知道韓市長說的不是真的？

因此就有網友上維基百科的「不丹」頁面，在地理資訊中KUSO補充：「2019年3月順應韓粉要求，不丹遷移至阿爾卑斯山旁，而非原先的喜馬拉雅山」，諷刺韓粉的強硬護航；但1小時後便被擁有巡查權的網友刪除。

隨後又有人上網補充不同版本的「韓粉遷移不丹」說明，全都遭到刪除；巡查員刪除後還留言表示，「這個事情不用記在這裡（不丹）啦，寫去韓（國瑜）的條目吧。」

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