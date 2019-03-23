首度對同志議題表態 柯文哲自爆同志公投投「反對票」

2019-03-23 13:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲訪美最後一站抵達波士頓，於美國時間22日在麻省理工和波士頓留學生、青年創業者進行座談，柯文哲表示，台北市相當民主自由、多元開放，如同婚議題公投沒過關，仍有逾10萬人參加同志遊行，「我投票時投反對，但我允許12萬5000人上街遊行」。

柯文哲9天訪美行進入尾聲，美國時間22日中午赴哈佛大學費正清研究中心與學者閉門會談，下午4點在麻省理工學院「張忠謀與張淑芬大樓」（Morris and Sophie Chang Building）以「從醫師到市長」為題發表演說，吸引300名學生前往聆聽。

柯文哲演講時提到，台北市是最多元開放的城市，並舉穆斯林開齋節、同志大遊行為例，強調台北市是全東亞最自由、民主、開放的城市。

柯文哲也以同志大遊行為例，提到台北同志大遊行有12.5萬人參加，「但要知道，同志題目在這次公投沒過、是被reject的」。

隨後柯自爆，自己在同婚公投投下反對票，「我投票投反對你，但是我允許12.5萬人上街遊行」，台北市是一個高度容忍的城市，自由的基礎是容忍，有自由的靈魂才有辦法創新。

柯文哲說，要創新就不要怕失敗，首要是創立一個不怕失敗的環境，他在華盛頓被美國人問一堆問題，他都回「我最大的優點，就是我不在乎」，現場一陣哄堂大笑。他主張政治要做小型實驗，成功就推廣，失敗就收起來，不要幻想一個制度永遠適用。

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