澳門高雄班機沒直接往來？韓國瑜又講錯話了

2019-03-23 12:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天上午拜會澳門特首崔世安，他強調崔世安伉儷非常喜歡高雄，特首夫人也來過高雄，唯一遺憾的是，澳門高雄班機沒直接往來？但事實上，高雄有3家航空公司直飛澳門，每週航班還高達32班次。

韓國瑜拜會崔世安後，今天中午接受媒體聯訪，他強調與崔世安都是1957年次，聊起來非常愉快。

但韓國瑜說，崔世安伉儷非常喜歡高雄，特首夫人也來過高雄，唯一遺憾的是，澳門與高雄班機沒直接往來（指直飛），希望將來澳門與高雄之間，可以開通一些飛機的航班。

由韓國瑜這番話來看，就算說「澳門高雄班機沒直接往來」的是崔世安夫婦，韓國瑜當場也沒糾正，還直接在記者聯訪時脫口而出，可見他根本不知道高雄直飛澳門已經很多年了。

記者上小港機場網站查詢，目前共有澳門航空、長榮航空、台灣虎航等3家公司，固定飛航高雄至澳門航線，每週航班高達32班次，連記者本人都搭過，說沒直接往來「簡直是見鬼了」。

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