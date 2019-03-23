韓國瑜大剌剌走進香港中聯辦 學者：難怪中共不甩國民黨

2019-03-23 10:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於高雄市長韓國瑜出訪港澳就到香港中聯辦，常在臉書抒發時事麻辣看法的成大教授李忠憲，今（23）日也以「擔憂：一國兩制的里程碑」為題在臉書PO文，直言「韓果然是政治奇才」。

李忠憲表示，當初馬英九的角色如果是韓國瑜，應該台灣早已被統一，這個人相當的敢，痞的程度台灣的政治人物連柯都比不上，什麼話都敢講，什麼事都敢做，台灣的政治人物有幾個人敢這樣大剌剌地直接走進中國共產黨在香港的辦公室中聯辦，「就一個梟雄來講，真是有勇有謀，這也是韓粉壓倒柯粉的原因，韓果然是政治奇才」。

李忠憲還重話形容韓「這個人真的什麼都敢做，失業、失志、喝酒度日十年之後跳上來拿到位子，不是像一般人一個一個位子往上跳，這可是人生大冒險」。

李忠憲表示，台灣很多人不明白為什麼中國共產黨完全不配合中國國民黨，對九二共識、一中各表一直打臉，明白地表示九二共識就是一國兩制，手中有韓國瑜這張牌，難怪會有這樣子的作法，用馬英九這樣的角色，不符合經濟效益，統一的進度太慢。有一國兩制的可能，為什麼要困在一中各表。

李忠憲感歎，希望台灣覺醒的人夠多，否則總有一天我們會懷念江宜樺和馬英九，五年前的318如果再來一次，絕對會鎮壓戒嚴，不會用心靈的念力讓人去撞電線桿！

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