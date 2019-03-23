「瑜公移山」沒錯？ 網酸：韓粉才是最傻最快樂的人

2019-03-23 09:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天搞錯不丹的地理位置，又失言「不丹居民都傻傻的」，導致外界批評，但韓粉各種護航不斷，一名韓粉竟表示「韓國瑜講話又沒有自附字幕，誰說就一定是不丹這兩個字。」

韓國瑜昨天下午在信和集團拜會行程上致詞時表示「在我印象中，最快樂的國家大概在阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭，居民都傻傻的很單純」。

新聞一出引發外界批評，認為韓國瑜不僅地理0分，把喜馬拉雅山講成阿爾卑斯山，又繼把菲律賓人比喻成瑪麗亞後，再度對其他國家失言。網友也自創「瑜公移山」一詞，揶揄韓國瑜的地理常識。

不過，不少韓粉仍堅持韓國瑜沒講錯，臉書粉專《只是堵藍》今早又分享一位韓粉的論調，該韓粉表示「他（指韓國瑜）講話又沒有自附字幕，誰說就一定是不丹這兩個字。」

該名韓粉說：「他要講的是，阿爾卑斯山附近某個國家，只是講錯國名，這也是一個可能，韓黑已經沒梗到，要幫不丹對號入座了，可憐」。

這名韓粉表示：「失言講錯話誰都會，韓黑打這個，連小牙籤都稱不上，很low啊。」

對此，網友酸說：「所以，韓粉才是世界上最傻最快樂的人！光是看到韓國瑜三個字就可以傻笑一整年」、「所以以後說話不守信用，可以跟對方說，又沒有字幕，韓粉太強了，又教我一招了」、「又—個愚公出來幫忙移山！」

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