模擬護衛總統車隊安全轉移 憲兵實施雲豹甲車夜間機動演練

2019-03-23 09:38

〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵日前在博愛特區實施夜間戰術機動演練，模擬博愛特區遭到不明人士攻擊，由位在大直的裝甲憲兵營緊急派出多輛雲豹甲車及快速反應部隊，機動出擊到博愛特區，並且護衛警衛對象到安全地區。

相關人士今天說，由於這項演練還派出憲兵202指揮部的快速反應連，以及多輛憲兵重型機車配合擔任前導及後衛任務，護衛車隊機動前往集結位置，這項演練應與模擬護衛正副總統車隊安全轉移的課目有關。

根據軍聞社報導指出，位在大直地區的憲兵202指揮部239營官兵，日前在夜間接獲狀況發布後，迅速集結，實施夜間甲車營外戰術機動演練，前往目標區殲滅進犯之敵。

軍聞社報導表示，夜間戰術機動演練中，239營官兵受命後立即實施戰備集合與檢查，各車車長由連長完成賦予任務，告知機動路線及重點提示，隨後，快速反應連之重型機車配合擔任前導及後衛任務，護衛車隊機動前往集結位置，實兵模擬各項狀況處置作為演練。

過程中，不僅發揮該營快速反應與機動打擊的特性，更以具體行動展現憲兵保衛中樞地區的堅強實力與決心。

憲兵202指揮部主要任務為支援中樞地區防衛作戰，其所屬的239營平時擔任反空降掃蕩及機動打擊等任務，不論平、戰時均負有要點防衛責任，必須快速機動至目標區執行打擊任務。

239營配賦CM32雲豹八輪甲車，是由國人自行研發的通用型戰鬥載具，可依戰場地形與城鎮作戰特性，裝配不同武器系統，遂行戰場人員運輸及火力支援等各種作戰任務。

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