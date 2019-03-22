女軍官臉書挺小英主權論述：不要叫我「鬼中華台北人」

2019-03-22 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕一名正於尼加拉瓜受訓的女軍官王翊在臉書公開發文，文中除力挺蔡總統的主權論述，強調「不要叫我大陸人，或什麼鬼中華台北人」，同時也批評表態「親中」的邱毅、歐陽娜娜甚至退將等人。該文發出後引發網友力挺聲援，大讚「我們就是需要這樣的軍人」。

王翊於臉書以《沒有人是局外人系列之十三》為題公開發文，指自己是一名任官十多年、領中華民國政府補助，現正於尼加拉瓜受訓的中華民國職業軍人。

她在文中表示，可以接受別人稱呼她是台灣人、新北人、三重人，但「千萬不要叫我大陸人，或什麼鬼中華臺北人」，並強調她個人並不反對更名或並稱「臺灣」，「畢竟連通行多年的護照封面都有寫，而且每次出國要不厭其煩跟很懶惰愛簡稱的老外們解釋Republic of China到底為什麼不可以是China的時候，真的非常、非常心累」。

王翊在文中提及現任總統蔡英文，並讚小英不只是我國第一位女總統，也是她有思考能力以來知道最有勇氣的總統，並表示自己支持也認同小英於20日曾發文要守住台灣主權尊嚴的理念，強調「我曾無數次誓言捍衛中華民國主權、領土與人民，這不因她的黨籍或其它主張而有所折損，就像我善盡職業道德與專業的工作能力，不因我是一個在自己國家奉公守法按時納稅還不能用民法結婚的同性戀而有所折損。」

王翊在文中也批評表態「親中」藝人歐陽娜娜、國民黨前立委邱毅，以及最近的海軍軍官共諜案，並表示自己雖理解但不認同歐陽娜娜的做法，質疑邱毅「也許忘記自己的國籍，但大概還記得自己的國家是個尊重言論自由的民主法治國家，所以他才可能、可以這樣大放厥詞」，對於「前國軍現任叛國賊」，則覺得「他們根本就是現今部份國人不尊重軍人導致各種光怪陸離現象的主要罪魁禍首」。

文末王翊也強調，自己很難得在臉書公開談牽扯到政治的敏感議題，但針對國籍議題，她認為「身為一個勇敢的中華民國軍人，表態是責無旁貸的」，她也強調「本篇言論完全是我的個人想法，請勿腦補覺得我一人就代表全國軍」。

該文發出後引發大批網友熱議及轉分享，有不少網友稱讚及聲援她「這是愛國文，不是政治文」、「如果你被弄了我們一人一通1985聲援你」、「真正是台灣ㄟ查某子丫，我敬最高敬禮」、「一個捍衛國家的軍人為什麼不能表態她的愛國心，軍人捍衛自己的國家心態為什麼要隱藏起來，我不認識這個軍人但是我非常謝謝妳」、「比起一堆投敵的將軍，反差之大令人感動！」、「我們就是需要這樣的軍人」、「台灣人台灣魂！國軍以及國人會因你而驕傲！」等。

《聯合報》報導則提到，國防部發言人陳中吉今日也證實王翊現役軍人的身分，對於貼文內容則認為，是在強調「中華民國軍人」身分，對此國防部表達尊重立場。

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