從行程見端倪 他公開質疑韓國瑜：受中共安排統戰台灣？

2019-03-23 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨日率團造訪中國，預計拜訪香港、澳門、廣州、深圳等城市；不過桃園市議員王浩宇表示，這跟北京發布的「粵港澳大灣區規劃方針」中包含的地區完全一致，且大灣區的目標就是要作為「統一台灣的示範」。王浩宇公開質疑韓國瑜「是不是接受中共統戰安排來統戰台灣」？

王浩宇在政論節目《前進新台灣》中表示，北京從去年開始研究，並在今年二月發布「粵港澳大灣區規劃方針」。將香港、澳門、廣州、深圳等城市融合成「大灣區」。王透露，香港民運人士告訴他，香港政府現在國內就正在推「大灣區」，要以後香港、澳門人自稱「大灣區人」，「以後香港就不在是香港人了」，而這個經濟方針，除了要消弭港獨勢力，更是要拿來作為「統一台灣的示範」。

王浩宇表示，這次韓國瑜訪中所走的路線，一看之下令他完全傻眼，「走的路徑完全就和中國的統戰路徑一樣」，王浩宇批評，「他要做統一台灣的示範，結果你韓國瑜竟然還跑過去，完全就是政治一千分、一萬分了啦」。王浩宇也在節目上公開質疑韓國瑜「是不是接受中共統戰安排來統戰台灣」？

王浩宇表示，中國對台灣的統戰，規劃以「承諾」、「善意」、「優惠」與「訂單」開始，但一旦兩岸統一，我們勢必重蹈香港、新疆、西藏的覆轍，生活在中共鐵幕之下，後果不堪設想。

此外，韓國瑜昨日以推銷高雄產品為目標率團訪中，拒絕記者任何政治提問，但到香港後卻兩次與中聯辦人員見面；時代力量也對此在臉書發出聲明，譴責韓密訪中央駐港聯絡辦公室「中聯辦」已經踩到民主紅線，「要求韓市長即刻公開談話內容！」

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