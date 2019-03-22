韓市府無法改善空污 環團設壇求南風諷刺

2019-03-22 16:57

〔記者蔡清華／高雄報導〕南部反空污大聯盟今天到市府以行動劇擺出神壇，眾人舉香祈求南風解救空污，諷刺環保局長提不出有效改善空污的策略，倒不如改祭神壇期盼吹南風來解決高雄空污問題。

環保局空噪科長黃家俊出面接下環團的陳情書，對訴求表示尊重，強調工業局早已完成仁大及林園工業區的健康風險評估，環保署也早已著手辦理臨海工業區的健康風險評估。今年會端出一籃子的空氣汚染治理策略。

聯盟呼籲環保局莫再以依法行政作為推託藉口，韓市長一再強調對抗空污的決心，然而環保主責機關卻對中鋼重大污染源無心改善，屢再推諉沒有違法和強調科學理性等空話虛辭，不但漠視市民渴求健康空氣之盼，也挫傷市長宣示大力改革之威信。

南部反空污大聯盟要求比照台中市，市府應對周遭居民先作流行病學調查及再做健康風險評估，並公開中鋼煉焦爐污染等資訊。

南部反空污大聯盟總召陳椒華表示，根據高雄市政府103年臨海工業區健康風險評估報告，得知中鋼的煉製焦碳過程，採用半煙煤當材料，燃料更使用高污染成分，包括（煤）焦油，廢油、船舶廢油、回收清油、石油腦精製殘渣、煉焦爐氣，皆是高污染高致癌成分，經濟部應公布並全面檢討中鋼的提煉焦碳政策。

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