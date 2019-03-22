ROTC招募讓老美嚇一跳 邀我海軍上將赴美專案演講

2019-03-22 11:22

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方近年招募大學儲備軍官訓練團（ROTC），成效大幅超越預期，連ROTC制度的始祖美國也吃一驚，軍方官員今天透露，美方在三月上旬特別邀請我總統府略顧問、海軍上將蒲澤春赴美做專題演講，想知道台灣是怎麼做到的。

蒲澤春在擔任副參謀總長執行官時，就積極參與ROTC招募活動，親自深入全國各大專院校及高中職進行說明，副總長執行官卸任轉為總統府戰略顧問後，也是為國軍招募四處奔走，被譽為史上最忙碌的戰略顧問。

蒲澤春在本月上旬應邀赴美訪問及專題演講，返國後依照排定的時程，在前天主持大學儲備軍官訓練團中部地區招募座談。

蒲澤春表示，「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」從民國106年初開始推動，在密集走訪全國公私立大學，聽取各方意見後，確定「委託民間大學辦理甄選與訓練」，經過2年多的努力，已經和128所公私立大學簽約，並且評選「南亞技術學院」為「國防部ROTC專業大學」，每年招收200人以上。

此外，蒲澤春也說，軍方自民國107年4月推動「國防培育班」開辦迄今，透過高中職學校招生資源與培育管道，建立合作模式，已和近300所學校簽約，超過全國511所高中職校的半數，歡迎更多優秀青年學子踴躍加入國軍，為守護國家盡一分心力。

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