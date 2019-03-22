賴讚韓「百年難得一見奇才」 顏擇雅說這些都非政治才能

2019-03-22 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德日前說高雄市長韓國瑜是「百年難得一見政治奇才」，對此說法，作家顏擇雅分析韓當選歷程，舉出數點認為並非政治才能。

顏擇雅在臉書表示，從三山造勢來看，吸引力在於韓的眷村背景，而非政治才幹，因為整個南部歷來縣市首長民選，眷村、外省子弟均沒有被國民黨提名過。至於庶民經濟牌、賣菜郎、又老又窮製造話題，這些則可以歸因於其政治才能。

顏擇雅說，韓可以挖到綠營牆角，是有北京助攻，貨出去人進來「拜北京三年來砸錢拉攏南部農會系統之賜」，韓與國民黨本土派的關係好也非才能，「而是當年娶對老婆」。此外韓一反馬英九、趙少康等菁英氣息，是個人形象分數，也非政治才能。

顏擇雅也分析了韓國瑜的口號「民進黨不是高雄人的爸爸」，認為這是出自於民進黨內部問題，許多局處首長是代理，讓高雄人覺得不被重視。她也憂心賴清德讚韓「可能沒有學到高雄輸掉十五萬票的教訓」，若挑戰蔡英文成功，會影響到蔡蘇政務推動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/